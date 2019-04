Die Nachricht von der Absetzung von Präsident Omar al-Baschir verbreitete sich am Donnerstag wie ein Lauffeuer. Zahlreiche Menschen kamen vor das Verdeidigungsministerium in der sudanesischen Hauptstadt Khartum, um zu feiern. Im Staatsfernsehen sagte der sudanesische Verteidigungsminister, al-Baschir sei an einen sicheren Ort gebracht worden. Ein Militärrat übernehme für eine Übergangszeit von zwei Jahren die Regierungsgeschäfte. Anschließend sollten Wahlen stattfinden. Aus Regierungskreisen war bereits zuvor verlautet, dass die Armee den seit 30 Jahren autokratisch regierenden Baschir zum Rücktritt gezwungen habe. Zuvor hatte die Bevölkerung monatelang gegen das Staatsoberhaupt protestiert. Auslöser waren Preiserhöhungen für Nahrungsmittel und andere Waren des Grundbedarfs. Seit der ölreiche Süden des Landes 2011 die Unabhängigkeit erlangte, rutschte Sudan in eine Wirtschaftskrise. Der frühere Fallschirmjäger Bashir hatte 1989 in einem unblutigen Putsch die Macht übernommen. Es gelang ihm, seitdem an der Macht zu bleiben trotz mehrerer innenpolitischer Krisen und Versuchen westlicher Staaten, ihn zu schwächen.