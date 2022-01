Noch am Montagmorgen hatte die Feuerwehr erklärt, der Großbrand in Südafrikas Parlamentsgebäude in Kapstadt sei unter Kontrolle. Doch jetzt ist das Feuer wieder aufgeflammt. Auf Live-Bildern waren am Montagnachmittag dichte schwarze Rauchwolken über dem historischen Gebäude zu sehen. Aus einigen Dachfenstern loderten Flammen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, dass ein Hohlraum unter dem Dach der Nationalversammlung in Flammen stehe. Zuvor war die Anzahl der Feuerwehrleute noch reduziert worden. Das Feuer in dem viktorianischen Gebäude war am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen und hatte sich über weite Teile des Gebäudekomplexes ausgebreitet. Der Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses wurde komplett zerstört, das Dach des alten Versammlungsgebäudes stürzte ein. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein Mann festgenommen. Die Schäden des Feuers werden auf mehrere Hundert Millionen Euro geschätzt.

