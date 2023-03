STORY: In der südafrikanischen Metropole Kapstadt sind am Montag fünf Verdächtige einem Richter vorgeführt worden. Bei den Männern wird vermutet, dass sie mit dem Verschwinden eines 22-jährigen deutschen Touristen im vergangenen Monat in Zusammenhang stehen könnten. Eric Ntabazilila, Sprecher der Staatsanwaltschaft: "Ich kann bestätigen, dass die fünf Männer, die wegen schweren Raubes festgenommen wurden, heute Morgen vor dem Gericht in Wynberg erschienen sind. Es wurde festgestellt, dass sie im Besitz von Gegenständen waren, die dem 22-jährigen Deutschen, der verschwunden ist, gehörten." Bei dem Deutschen handelt es sich um Nick Frischke. Der 22-Jährige aus Brandenburg war am 15. Februar während einer Südafrika-Reise verschwunden. Suchtrupps haben das Gebiet rund um den Tafelberg, wo der junge Mann zuletzt gesehen worden war, abgesucht. Nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen fortgesetzt. Unter anderem sollen auch Zeugenaussagen, DNA-Analysen sowie Handy-Daten der fünf Verdächtigen ausgewertet werden.

