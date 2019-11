Begeisterter Empfang für Spieler der südafrikanischen Rugby Nationalmannschaft am Dienstag in Johannesburg. Hunderte Fans waren zum Flughafen gekommen, um ihre frischgebackenen Weltmeister zu feiern. Mit einem Sieg im Endspiel gegen die favorisierten Engländer hat das südafrikanische Team in Japan den WM-Titel geholt. Für die Springboks - wie die Mannschaft genannt wird - ist es der dritte Weltmeistertitel nach 1995 und 2007. Der WM-Sieg hatte in Südafrika eine Welle der Euphorie ausgelöst. Viele in dem Land, das derzeit mit mehreren Problemen zu kämpfen hat, sehen in dem Triumph einen Beleg dafür, was man mit Teamarbeit und Disziplin erreichen kann. Die Nation habe das gebraucht, hieß es in vielen Zeitungskommentaren.