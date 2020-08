Das bayerische Luttenwang könnte bald deutschlandweit berühmt werden für seine heimischen exotischen Früchte: Denn dort werden Melonen angebaut und geerntet. Seit vier Jahren hat sich Johannes und Anna-Sophie Dittert im Nebenerwerb auf das wasserreiche Obst spezialisiert. Bei einem Besuch auf dem Hof erklärte er kürzlich, was das Besondere an diesem Produkt sei im Vergleich zu den üblichen Melonen, die man sonst so im Verkauf findet: "Die bayerischen Melonen sind insofern besser, weil sie vollreif geerntet werden und keine langen Transportwege haben. Bei uns ist der Transportweg zehn Minuten bis zum Kunden. Dann ist sie beim Kunden vielleicht noch einen Tag im Kühlschrank und kann gegessen werden. Die Melonen aus Spanien oder Italien sind ja schon drei, vier Tage im LKW unterwegs, dann liegen sie im Verteilzentrum im Supermarkt, dann vom Supermarkt nach Hause und dann in den Kühlschrank und dann sind ein, zwei Wochen gleich weg. Und die werden unreif geerntet, dass die nicht überreif werden. Da haben wir mit unseren bayerischen Melonen den Vorteil, dass wir kurze Transportwege haben." Auf Chemie verzichten die Ditterts komplett. Nützlinge wie Käfer, Bienen und andere Insektenarten sorgen aber dafür, dass die Pflanzen sprießen und die schönen Früchte hervorbringen. Damit alles funktioniert und die Wärme gehalten wird, hat Johannes Dittert einen Folientunnel über die Pflanzen gestülpt. Doch das alles hat natürlich auch seinen Preis: "Unsere Melonen sind schon teurer, weil wir ein anderes Lohnniveau haben, sie werden natürlich regional erzeugt, müssen mit einem leichten Mehraufwand wie die Folien außen rum, die müssen bezahlt werden. Das muss alles abgedeckt werden. In den anderen Anbauländern haben nur Freilandanbau und natürlich billige Arbeitskräfte, das macht den Preisunterschied und natürlich der Preisdruck von den Supermärkten. Die sagen zwar der Endkunde sei schuld, aber meiner Meinung nach haben die Supermärkte ihren Anteil daran haben, dass die Preise so gedrückt werden." Der Verkauf der süßen Sommerfrucht findet unter anderem an der Straße zum Hof statt. Außerdem beliefern die Ditterts drei weitere Hofläden in der Umgebung. Und auch wenn man für die Melonen hier etwas mehr berappen muss, dafür hat man dann auch echte Prachtstücke aus Bayern.

