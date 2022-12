STORY: Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut mehrere Raketen abgefeuert. Südkoreas Generalstabschef teilte mit, dass drei ballistische Kurzstreckenraketen am Samstagmorgen südlich der Hauptstadt Pjöngjang auf das Meer östlich der koreanischen Halbinsel abgeschossen worden seien. Die Raketen flogen in einer Höhe von etwa 100 Kilometer und hatten eine Reichweite von etwa 350 Kilometer, berichtet die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf das japanische Verteidigungsministerium. Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap hat Nordkorea in diesem Jahr bereits etwa 70 ballistische Raketen abgefeuert, darunter mehrere Interkontinentalraketen. Es wachsen daher die Befürchtungen, dass das international abgeschottete Land erstmals seit 2017 wieder vor einem Atomtest stehen könnte.

