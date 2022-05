STORY: Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben offenbar erneut eine Rakete getestet - hier Archivaufnahmen. Das südkoreanische Militär teilte am Mittwoch mit, dass ein nicht identifiziertes Projektil in Richtung Meer an der Ostküste abgefeuert worden sei. Nach Angaben der japanischen Küstenwache könnte es sich um eine ballistische Rakete gehandelt haben. Der Start war der 14. Waffentest Nordkoreas in diesem Jahr und erfolgte wenige Tage vor dem Amtsantritt des neu gewählten südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol am 10. Mai. Yoon Suk Yeol, ein früherer Generalstaatsanwalt, strebt eine härtere Gangart gegenüber Nordkorea an. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hingegen hatte vergangene Woche bei einer Militärparade angekündigt, die Entwicklung von Atomwaffen weiter zu beschleunigen. Gespräche zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten über eine atomare Abrüstung liegen seit längerem auf Eis.

Mehr