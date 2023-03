STORY: Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut Raketentests durchgeführt. Die Regierung in Pjöngjang habe am Montag morgen zwei ballistische Raketen auf das Meer vor seiner Ostküste abgefeuert, teilte das südkoreanische Militär mit. Die japanische Küstenwache bestätigte, dass zwei Geschosse in einem Gebiet höchstwahrscheinlich außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans niedergingen, berichteten japanische Medien. Die Flugkörper hatten eine Reichweite von 350 Kilometern und erreichten eine Flughöhe von 50 Kilometern. Der jüngste Raketentest fand zeitgleich mit einem von Südkorea und den USA abgehaltenen Militärmanöver statt. Die Bündnispartner hatten zwar am Donnerstag ihr elftägiges Manöver „Freedom Shield 23“ beendet, setzen aber derzeit noch einige Geländeübungen fort. Der Regierung in Pjöngjang betrachtet die Manöver als Vorbereitung auf eine Invasion des Nordens und hat seine Raketenstarts seit Beginn der Übungen verstärkt.

