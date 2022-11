STORY: Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol hat am Dienstag an einem Altar und einer provisorischen Gedenkstätte für die Opfer des Halloween-Unglücks in der Hauptstadt Seoul innegehalten. Die Trauer in dem Land ist gewaltig. Offiziellen Angaben zufolge ist die Zahl der Menschen, die bei einer Massenpanik und einem Gedränge während einiger Halloween-Feiern in einem Ausgehviertel der Stadt am Samstag ums Leben gekommen sind, auf 156 gestiegen. Viele Personen befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Die meisten der Opfer waren sehr jung. Die Ermittlungen, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte, halten an. Der südkoreanische Polizeichef sagte am Dienstag, dass die Kontrolle der Menschenmenge in dem Gebiet unzureichend war. Und der Generalkommissar der südkoreanischen Nationalpolizei, Yoon Hee-keun, äußerte sich in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz und sagte, er fühle sich „sehr verantwortlich" für den Vorfall. Untersucht werden soll nun aber auch, was das Gedränge ausgelöst haben könnte. In Südkorea wurde eine einwöchige Staatstrauer angeordnet.

Mehr