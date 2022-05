STORY: Der neue südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol ist am Dienstag in Südkorea vereidigt worden. Der 61-Jährige legte vor dem Parlament in Seoul seinen Amtseid ab. Tausende Menschen waren bei der Zeremonie anwesend. Der konservative Politiker kündigte einen ambitionierten Plan an, um die Wirtschaftskraft des Nachbarlandes Nordkorea zu verbessern, wenn das Regime dort im Gegenzug verspreche, sein Nuklearprogramm zu stoppen. Die Präsidentenwahl hatte im März stattgefunden. Yoon gewann mit einem extrem knappen Vorsprung vor dem Bewerber der Regierungspartei. Damit tritt er nun die Nachfolge des linksliberalen Präsidenten Moon Jae In an und steht für eine Wende nach fast fünf Jahren liberaler Regierung. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

