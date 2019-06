Der Südkoreaner Seok Noh-ki ist bereits 66 Jahre alt und lebt seitdem er 14 ist für seinen Beruf als Schmied. Sein Produkt ist unter anderem dieser handgemachte Handpflug mit Holzgriff. Doch seine Arbeit war nicht immer so gefragt, wie zurzeit, wie der Handwerker kürzlich in seiner Werkstadt in einem kleinen Tal südöstlich von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul berichtet: "Es gab schwierige Zeiten. Durch die Industrialisierung und Mechanisierung der Landwirtschaft gingen die Bestellungen stark zurück, von etwa 1.000 auf rund 500, und dann sogar auf nur circa 200 pro Monat. Das waren Zeiten, in denen wir wirtschaftliche Probleme hatten. Und nachdem wir all das durchgemacht hatten, kam auch noch der Wettbewerb mit den billigen chinesischen Produkten hinzu." Der 66-jährige war also kurz davor seinen kleinen Betrieb zu schließen, bis er das Internet entdeckte und das Internet ihn. Denn plötzlich konnte er über die Webseiten von Amazon und eBay unerwartete Verkaufserfolge verzeichnen, nachdem er zuvor über Youtube ein Werbevideo verbreitet hatte. Durch den Vertrieb über das World Wide Web konnte er dann die Verkaufszahlen wieder auf rund 3000-4000 Stück pro Monat steigern. Damit ist der Untergang seines Betriebs erst mal abgewendet und auch die Tradition seines Berufs kann an diesem Ort am Leben bleiben.