Raus aus den Feiertagen - und rein in die Läden. Die waren am ersten Geschäftstag nach Weihnachten wie dieser Münchner Elektronik-Fachmarkt wieder voll. Viele verwandelten Geldgeschenke in Waren oder lösten Gutscheine ein. Auch Umtauschwünsche spielten eine Rolle. Viele Händler bieten dazu kulante Regelungen an. Allerdings zeigten sich viele Befragte zufrieden mit dem, was in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum lag. "Es war eigentlich alles schön. Ein Lego-Auto gab es, da habe ich mich besonders drüber gefreut. Und dann gab es einen Tauchschein, da hab ich mich auch sehr drüber gefreut. Ansonsten Klamotten, aber was Scheußliches eigentlich überhaupt nicht." "Nee, also was mir gar nicht gefallen hat, das gab es nicht, weil ich im Vorfeld schon auch gesagt habe, was ich so haben möchte. Weil, bevor ich Geschenke kriege, die ich nicht mag, sage ich lieber, schenkt mir gar nichts oder Gutscheine. Und ich war eigentlich auch wunschlos glücklich. Ich hatte ein Gaming-Gehäuse von MI60, eine Wasserkühlung und mega viele bunte Socken, auf die stehe ich nämlich total. Und ja, das war sehr befriedigend." "Ich hatte einmal so ein Raclette mit so Wokpfannen oben drauf. Das habe ich mir eigentlich auch so gewünscht, eine neue Gaming-Tastatur. Ja, genau, das waren so die großen Sachen." Die Tage zwischen den Jahren gelten traditionell als umsatzstark. Der Einzelhandelsverband HDE gab unmittelbar vor den Feiertagen bekannt, für November und Dezember im Vergleich zum Vorjahr mit einem Umsatzplus zu rechnen. Dabei würde im diesjährigen Weihnachtsgeschäft wohl erstmals die Summe von 100 Milliarden Euro überschritten.