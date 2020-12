Es geht auch ums Kleingedruckte und um ziemlich große Zahlen: Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag die für 2021 geplante Neuverschuldung von fast 180 Milliarden Euro verteidigt. Durch den Einsatz massiver Finanzmittel sei Deutschland bislang ökonomisch und sozial besser durch die Coronavirus-Krise gekommen als von vielen anfangs erwartet, sagte der SPD-Spitzenkandidat für die kommende Bundestagswahl am Dienstag in Berlin. OLAF SCHOLZ (SPD) - BUNDESFINANZMINISTER O-Ton: "Wir werden aus dieser Krise herauswachsen. Wir werden dafür sorgen, dass wir die Zukunft gewinnen mit den richtigen Investitionen in die Zukunft. Und wir werden dafür Sorge tragen, dass dieses Land fair und gerecht ist. Das ist die Aufgabe für die Zukunft." Für die AfD sagte Peter Boehringer, die Regierung komme ohne Gesichtsverlust nicht mehr heraus aus einer "selbstgesteckten Lockdown-Falle": PETER BOEHRINGER (AFD) - HAUSHALTSAUSSCHUSS-VORSITZENDER O-Ton: "Wegen der völlig unverhältnismäßigen Reaktion der Regierung auf eine Infektionskrankheit, die der PCR-Test übrigens nach wie vor nicht nachweisen kann. Und all' das wegen einer Viruskrankheit mit nur minimal messbarer Übersterblichkeit." Christian Dürr von der FDP kritisierte, die Regierung sorge für Rekordschulden und stehe nicht aufrichtig dazu: CHRISTIAN DÜRR (FDP) - FRAKTIONS-VIZE O-Ton: "Sie beklagen das süße Gift der Verschuldung. Dabei, liebe Kollegen, war dieses süße Gift in den vergangenen Wochen doch in Wahrheit Ihr Grundnahrungsmittel. Da fallen Wort und Handeln komplett auseinander und das ist nicht akzeptabel." Die Linke Gesine Lötzsch sagte, ihre Partei kämpfe gegen wachsende soziale Ungleichheit: GESINE LÖTZSCH (LINKE) - OBFRAU IM HAUSHALTSAUSSCHUSS O-TON "Die soziale Spaltung ist während der Pandemie in unserer Gesellschaft schärfer und tiefer geworden. Darum wäre es Aufgabe der Regierungsfraktionen gewesen, aufgerissene Gräben zuzuschütten. Doch das haben Sie nicht getan. Sie retten stattdessen Konzerne wie die Lufthansa und speisen Arbeitslose mit Almosen ab. Das ist ungerecht. Dem stellen wir uns entgegen, meine Damen und Herren." Als Vertreter der derzeit kleinsten Oppositionspartei im Bundestag sagte der Grüne SVEN-CHRISTIAN KINDLER: SVEN-CHRISTIAN KINDLER (GRÜNE) - OBMANN IM HAUSHALTSAUSSCHUSS O-Ton: "Wir brauchen jetzt politisch verbindliche Garantien in Deutschland, aber auch in Europa, dass man nach der Krise nicht auf einen harten Sparkurs einfährt. Man muss dafür sorgen, dass nach Corona nicht der Rotstift angesetzt wird. Das wäre Gift für die wirtschaftliche Erholung und das wäre Gift für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft.") Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sieht Ausgaben von fast 500 Milliarden Euro vor und soll am Freitag hier im Bundestag verabschiedet werden.

