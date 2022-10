STORY: O-Ton Rishi Sunak, kommender britischer Premierminister: "Ich möchte Liz Truss meine Anerkennung für ihren engagierten Dienst für das Land aussprechen. Sie hat mit Würde und Anmut durch eine Zeit großer Veränderungen und unter außergewöhnlich schwierigen Umständen im In- und Ausland geführt. Ich fühle mich demütig und geehrt, die Unterstützung meiner Parlamentskollegen zu erhalten und zum Vorsitzenden der Konservativen Partei gewählt zu werden. Es ist das größte Privileg meines Lebens, der Partei, die ich liebe, dienen zu können und dem Land, dem ich so viel verdanke, etwas zurückzugeben. Das Vereinigte Königreich ist ein großartiges Land, aber es besteht kein Zweifel, dass wir vor einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Herausforderung stehen. Wir brauchen jetzt Stabilität und Einigkeit, und ich werde es zu meiner obersten Priorität machen, unsere Partei und unser Land zusammenzubringen. Denn nur so können wir die Herausforderungen, vor denen wir stehen, bewältigen und eine bessere, wohlhabendere Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder aufbauen. Ich verspreche, dass ich Ihnen mit Integrität und Bescheidenheit dienen werde. Und ich werde Tag für Tag daran arbeiten, etwas für das britische Volk zu erreichen."

