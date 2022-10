STORY: Den Beifall seiner Tory-Parteikollegen hatte Rishi Sunak am Montag schon sicher. Nach wochenlanger Regierungskrise und inmitten schwerer Wirtschaftsturbulenzen wird er der neue britische Premierminister. Er ist der erste britische Regierungschef mit Migrationshintergrund. Der in Großbritannien geborene Sunak ist indischer Abstammung, seine Eltern kamen in den 1960er Jahren nach Großbritannien. Der 42-jährige ehemalige Finanzminister ist der jüngste Premierminister Großbritanniens seit mehr als 200 Jahren. Er steht jetzt vor der schwierigen Aufgabe, das Land durch die Wirtschaftskrise zu führen und seine zerstrittene Partei zu einen. Ob ihm das gelingen wird, da sind sich die Pendler, die am Dienstag in London auf dem Weg zur Arbeit waren, nicht ganz sicher: "Ich meine, ich denke, dass es nicht der richtige Weg ist, wenn 88.000 Menschen, die einer Partei angehören, uns einen anderen Führer aufdrängen. Aber er ist kompetent. Er ist fähig. Er hat sich in der Wirtschaft bewährt. Ich denke, er war ein anständiger Finanzminister, unabhängig davon, ob man mit dem, was er getan hat, einverstanden war." "Ich denke, eine weitere Wahl würde eher zu mehr als zu weniger Instabilität führen. Ich denke, wir sollten die Dinge für die nächsten zwei Jahre ruhen lassen." "Ich denke, dass Neuwahlen bei all den Veränderungen, die stattgefunden haben, sinnvoll wären. Ich denke, er wird wahrscheinlich einen vernünftigen Job machen. Er hat den Hintergrund. Und ich denke, er wird die richtigen Entscheidungen treffen - nun ja, man hofft, dass er die richtigen Entscheidungen treffen wird. Aber eine Neuwahl wäre bei all den Veränderungen wahrscheinlich klüger." In einer kurzen Ansprache hatte Sunak am Montag betont, dass Großbritannien nun Stabilität und Einigkeit brauche, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Diese Aussage wurde auch von den meisten britischen Zeitungen vom Dienstag aufgegriffen.

Mehr