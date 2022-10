STORY: Dieser Termin war für ganz Großbritannien wichtig. Am Dienstag hat König Charles III. Rishi Sunak im Buckingham-Palast den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Anschließend äußerte sich der neue britische Premierminister vor seinem Amtssitz in der Downing Street in London. Er wolle die Fehler seiner Vorgänger korrigieren und das Vertrauen in die Politik wiederherstellen, sagte Sunak. "Ich werde die wirtschaftliche Stabilität und Vertrauen ins Zentrum der Agenda dieser Regierung stellen. Das bedeutet, dass schwierige Entscheidungen kommen werden. Ich werde unser Land vereinen. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Ich werde Tag für Tag daran arbeiten, etwas für sie zu erreichen." Der ehemalige Banker Sunak hatte sich am Montag im Rennen um den Vorsitz der konservativen Tory-Partei durchgesetzt und damit den Weg in den Amtssitz des Regierungschefs in Downing Street 10 geebnet. Er ist der dritte Premierminister in weniger als zwei Monaten. Sunak folgt Lizz Truss nach, die nach nur sechs Wochen in einer von Finanzmarktturbulenzen und politischen Wirren geprägten Regierungszeit das Handtuch geworfen hatte. Sie hatte Boris Johnson abgelöst, der nach zahlreichen Skandalen die Ämter als Partei- und Regierungschef abgeben musste.

Mehr