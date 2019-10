Die Vorbereitungen auf die Ankunft des Taifuns "Hagibis" in Yokohama, wo zurzeit die Rugby-WM stattfindet, laufen fieberhaft. Es wird damit gerechnet, dass der heftige Sturm die größten Regenfälle der vergangen 60 Jahre mit sich bringt, und begleitet wird von starken Winden. Ein Arbeiter am Stadion von Yokohama, wo am Samstag die Partie zwischen England und Frankreich stattfinden soll, unterstreicht die Gefahr: "Ein gewaltiger Taifun nähert sich und bevor er großen Schaden anrichtet, entfernen wir alle Gegenstände, die ein Risiko darstellen könnten, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dies ist die aktuelle Situation." In Japan wird am Samstag ein Verkehrschaos befürchtet. Meterhohe Wellen sollen auf die Küstengebiete treffen. Flüge wurden bereits storniert und Passagiere wurden vor möglichen Unterbrechungen auf Bahnstrecken gewarnt. Meteorologen sprechen in der japanischen Hauptstadt davon, dass es sich um dem stärksten Sturm handeln könnte, der seit 1958 über Tokio hinweggefegt ist.