Einkaufen in Zeiten der Coronakrise - immer mehr Läden und Supermärkte passen ihre Geschäfte den neuen Verhaltensregeln an. Ein Rewe-Supermarkt in Potsdam hat bereits vor Tagen damit begonnen und stößt auf breite Zustimmung, wie der Marktleiter, Herr Gruber, am Freitag bestätigte: (O-TON HERR GRUBE, MARKTLEITER REWE) "Zur Sicherheit unserer Kunden und unserer Mitarbeiter haben wir eingeführt schon seit letzten Montag, dass wir am Eingang schon die Kunden auffordern, Abstand zu halten, wir haben das auch auf dem Fußboden markiert, das geht sehr diszipliniert, die Kunden halten sich daran. Wir desinfizieren für jeden Kunden den Einkaufswagen-Griff und Einkaufskorb, so dass der Kunde eine gewisse Sicherheit hat beim Einkaufen. Und wir fordern die Kunden natürlich immer auf, entsprechend Abstand zu halten. Und ich sage, wir haben seit Montag nur gute Erfahrungen gemacht. Die Kunden passen sich voll unseren Maßnahmen an, weil es ja auch zu ihrem eigenen Schutz ist." Bereits vor dem Supermarkt bilden sich in diesen Tagen Warteschlangen, denn der Einlass ist begrenzt. Es dürfen nicht zu viele Kunden auf einmal drin sein, um besser Abstand halten können. Und in der nächsten Woche soll an den Kassen eine Plexiglasscheibe montiert werden - zum Schutz vor einer eventuellen Tröpfcheninfektion. Denn selbst bei einer drohenden Ausgangssperre bleiben die Supermärkte in der Regel geöffnet.