STORY: Taifun Nanmadol hat sich am Sonntag weiter auf die japanische Insel Kyushu zubewegt. Die japanische Wetterbehörde warnte vor Stürmen und hohen Wellen, die es "noch nie zuvor gegeben hat". Aufnahmen des Fernsehsenders TV Tokyo vom Samstag (17. September) zeigten starke Regenfälle und heftige Winde an der Küste der vorgelagerten Insel Amami Oshima. Das Taifun-Warnzentrum der US-Marine hat Nanmadol als „Supertaifun“ eingestuft. Die Behörde warnte vor Rekordregenmengen, Überflutungen und Erdrutschen. Laut Vorhersagen wird der Sturm Anfang der Woche in östlicher Richtung über die japanische Hauptinsel Honshu ziehen, bevor er sich bis Mittwoch wieder auf das Meer hinaus bewegt.

