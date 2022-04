STORY: In den USA ist die Berufung der Juristin Ketanji Brown Jackson an den Obersten Gerichtshof in greifbare Nähe gerückt. Denn im Senat in Washington D.C. haben nun einige republikanische Senatoren angekündigt, sich für Jackson auszusprechen. Damit gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Juristin die erste schwarze Richterin am Supreme Court in den USA werden könnte. US-Präsident Joe Biden hatte Jackson als Nachfolgerin für den im Sommer scheidenden Richter Stephen Breyer nominiert. Zwar ist unter den Republikanern im Senat weiterhin eine breite Mehrheit gegen die 51-jährige Juristin. Aber es reichen wenige Stimmen von republikanischen Senatoren für eine Mehrheit. Die entscheidende Abstimmung wird für Freitag erwartet.

