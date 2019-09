Es ist der Traum von jedem Surfer, dass die Welle genau dann kommt, wann man will und genau dort bricht, wo man wartet. In der Natur kommt das nur selten vor. Aber auf der Surf Ranch, die von dem weltbekannten 47-jährigen Wellenreiter und 11-fachen us-amerikanischen Weltmeister Kelly Slater entwickelt wurde, ist das hingegen immer so. In dem Surfpool in Lemoore in Kalifornien wurde am Donnerstag der erste Teil eines internationalen Wettkampfs ausgetragen. Und ganz vorne mit dabei am Tag eins vom sogenannten "Freshwater Pro" Contest: der Brasilianer und Vorjahressieger Gabriel Medina. Die World Surf League wird im Anschluss als nächste Etappe in Frankreich bei Hossegor Halt machen. Und der Weltmeister wird dann in der Regel im Dezember nach einem Contest auf Hawaii gekürt. Wo das Zuschauen am Strand dann, wie überall sonst auch, gratis ist. Während die Eintrittskarte für die Surf Ranch im Landesinneren von Kalifornien 55 US-Dollar, also umgerechnet rund 50 Euro für Erwachsene kostet.