Die perfekte Welle, und das in Berlin, wo Spree oder Havel Surfer bisher eher nicht lockten. Das wird sich ab dem kommenden Wochenende irgendwie ändern. So hoffen die Betreiber des Wellenwerks, das in einer umgebauten Lagerhalle im Stadtteil Lichtenberg die erste künstliche Surfwelle der Hauptstadt anbietet. Sommerliche Wassertemperaturen von 26°C und Wellenhöhen von bis zu 1.60 Meter sollen das ganze Jahr über für ein authentisches Surferlebnis sorgen. Mitbetreiber Julius Niehus preist diese schäumende Innovation natürlich in den höchsten Tönen. "Man muss nicht mehr nach Portugal oder nach Frankreich oder nach Indonesien fliegen und einen Surfkurs machen für viel Geld, sondern kann eben nach der Arbeit mit dem Fahrrad für 39 Euro, 39,90 Euro, einfach eine Stunde surfen gehen. Und das, glaube ich, wird den Sport teilweise verändern. Wir wollen aber auf gar keinen Fall ein Ersatz schaffen für den eigentlichen Sport im Meer. Wir sehen es als gesonderte Disziplin. Wir nennen es urbanes Surfen, stationäres Wellenreiten." Wellenhöhe wie auch Wasser-Fließgeschwindigkeit lassen sich individuell an die Bedürfnisse des Wellenreiters anpassen. Für Anfänger steht zusätzlich eine Haltestange bereit, bis zu sechs Neulinge können gleichzeitig üben. Diese Phase hat die Profi-Surferin Valeska Schneider bereits hinter sich. Sie begrüßt das neue Angebot auch aus sportlicher Sicht. "Surfen ist nächstes Jahr zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen als Disziplin dabei - aber das Surfen im Meer, also nicht auf so einer stehenden Welle. Es wäre natürlich cool, wenn diese Disziplin auch irgendwann olympisch werden würde. Aber andersherum kann man hier auch echt mega-gut üben, Technik, um sich am Meer zu verbessern." Jeweils 60 Minuten dauern die buchbaren Praxis-Einheiten. Damit es dann irgendwann so wie bei Valeska Schneider aussieht, sind wohl einige dieser sogenannten Sessions in kleinen Gruppen vonnöten.