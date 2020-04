Eine paar wenige Surfer haben das Glück, dass sie sich, trotz Corona-Pandemie, in die Wellen der arktischen Gewässer vor dem spektakulären Lofoten-Archipel stürzen dürfen. Denn während an vielen anderen Surfspots der Welt, wie zum Beispiel in Portugal, die Strände auch für Surfer gesperrt sind, ist man in Norwegen etwas mehr flexibel, wie Shannon Ainslie, ein Südafrikaner, der hier lebt, bestätigt: "Im Moment ist es der einzige Ort, an dem es keine Ausgangssperre gibt und man surfen kann. Ich kann hier wandern, snowboarden, surfen und Freunde treffen. Es gibt auch keine Haie. Ich komme aus Südafrika. Dort gibt es viele Haie. Hier gibt es keine. Ich habe einen Job, arbeite im Lofoten Surf Center, gehe surfen und genieße das Leben." In den letzten Jahren sind immer mehr Wellenreiter an diesen Ort gekommen. Sie werden angezogen von guten Wellen und atemberaubender Natur, der Mitternachtssonne und den Polarnächten. Dazu Kristian Breivik, Miteigentümer eines Surfshops vor Ort: "Sobald man ins Wasser geht, ist man irgendwie in einer anderen Realität. Man vergisst das verdammte Coronavirus. Man vergisst die Rechnungen. Man vergisst die Probleme. Und man konzentriert sich nur noch auf die Wellen." Die Mitte März verhängte Sperre in Norwegen ist mittlerweile weniger streng als in den meisten anderen europäischen Ländern. Den Leuten wurde erlaubt, ihren Wohnort zu verlassen, solange sie symptomfrei sind und Abstand halten. Auch Kindergärten sind seit einigen Tagen wieder geöffnet. Die Öffnung der Schulen soll folgen. Offiziellen Angaben von Donnerstag zufolge wurden bisher in Norwegen rund 7.400 Infektionen verzeichnet, sowie etwa 200 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.