Tödlicher Haiangriff am Sonntag in Kingscliff, im australischen Bundesstaat New South Wales. Ein drei Meter langer Hai hatte am beliebten Salt Beach einen 60-jährigen Surfer angegriffen und am Bein verletzt. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Mann trotz medizinischer Versorgung später starb. Zwei weitere Surfer hatten zuvor versucht, den Hai zu vertreiben. Ein Sprecher der Einsatzkräfte bezeichnete ihren Einsatz als heldenhaft. Die in der Nähe liegenden Strände wurden nach dem Haiangriff geräumt. Badende und Surfer mussten die Gewässer verlassen. Hubschrauber machten sich auf die Suche nach dem Hai. Ein Weißer Hai wurde gesichtet und verfolgt. Es war der dritte tödliche Hai-Angriff in Australien in diesem Jahr. Darüber hinaus gab es weitere Attacken, die aber nicht tödlich endeten.