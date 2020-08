Souveränes Surfen auf höchstem Niveau. Das zeigte hier der Filipe Toledo. Zusammen mit der Hawaiianerin Coco Ho durfte sich der Brasilianer beim ersten Profi-Wettkampf der World Surf League seit Ausbruch der Corona-Pandemie über den Sieg freuen. Das Event, bei dem 16 Profis in gemischten Teams erstmalig wieder nach dem Abbruch der Wettkampf-Tour wegen der Corona-Pandemie aufeinander trafen, fand in dem Surfpool des 11-fachen Weltmeisters Kelly Slater in Kalifornien statt. Die 48-jährige Surflegende lieferte dann auch am Sonntag in Leemore in Kalifornien auf der sogenannten Surf-Ranch eine Einschätzung der aktuellen Situation: "Ich denke, es macht Sinn, dass wir wieder loslegen. Auch andere haben wieder mit Wettkämpfen begonnen, ohne Zuschauer. Das Problem für die Tour ist, dass wir nicht reisen können. Niemand kann kommen oder es folgt eine Quarantäne, wenn man überhaupt ins Land gelassen wird. Und Amerikaner dürfen im Moment sowieso nirgendwo hin. Das ist ziemlicher Mist." Die Zeit bisher wurde von vielen Profis zum Trainieren genutzt. Und es wurden auf der Website der WSL Archivaufnahmen von alten Wettkämpfen gezeigt. Aber die Profi-Tour der World Surf League will dann mit einem neuen Format ab Dezember mit einem ersten Contest auf Hawaii wieder so richtig loslegen.

Mehr