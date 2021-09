So sehen die frischgebackenen Surfweltmeister der Profi-Serie Worldsurf League aus: Die 29-jährige Hawaianerin Carissa Moore sowie der 27-jährige Brasilianer Gabriel Medina. Die WM wurde in einem neuen Wettkampf-Format ausgetragen, bei dem die fünf führenden Athleten der Tour über mehrere Runden das Final-Duell bestimmen. Bisher wurde derjenige Meister, der am Ende der Saison die meisten Punkte hatte - vergleichbar mit der Fußball-Bundesliga. Carissa Moore ist amtierende Olympiasiegerin und nun zum fünften mal auch Weltmeisterin, nachdem sie im Finale die Brasilianerin Tatiana Weston-Webb besiegte: "Oh mein Gott, ich war kurz davor, zusammenzubrechen nach dem ersten Heat und zu verlieren. Ich wollte nur, dass schnell vorbei ist, um mich nur neu zu sortieren.Dann habe ich mit größter Hingabe gesurft. Und ich bin glücklich, dass es geklappt hat." Der Brasilianer Medina sah sich im Finale, dass in Lower Trestles im US-Bundesstaat Kalifornien stattfand, seinem Landsmann Filipe Toledo gegenüber. Beide sind bekannt für ihren radikalen und akrobatischen Fahrstil. "Ich bin so glücklich. Es passiert nicht jeden Tag, dass du dir deinen Traum erfüllst. Es fühlt sich so gut an, zu träumen." Und mit dem Blick nach vorne, können sich die Fans bereits freuen. Denn der erste Tour-Stop von mehreren der anstehenden Saison wird im Dezember vor der Küste Hawaiis sein.

Mehr