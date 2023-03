STORY: Die Schockwellen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB) haben am Dienstag die Märkte in Asien weiter auf Talfahrt geschickt. Die Auswirkungen des Zusammenbruchs der US-Kreditinstitute SVB und Signature Bank weiteten sich über Nacht aus. Zusicherungen von US-Präsident Joe Biden und anderen politischen Entscheidungsträgern trugen wenig zur Beruhigung der Märkte bei. An der Wall Street fachte die Banken-Pleite am Montag Spekulationen auf niedrigere Zinserhöhungen an, was die Kurse von Techfirmen stützte. Die auf die Finanzierung von jungen Technologiefirmen spezialisierte SVB war in Schieflage geraten, weil sie hohe Summen in langlaufende US-Staatsanleihen angelegt hatte. Deren Kurse sind durch die Zinserhöhungen der Notenbanken deutlich gesunken. Zur Auszahlung von Kundengeldern musste die SVB Anleihen verkaufen und Milliarden-Verluste in Kauf nehmen. Eine Kapitalerhöhung zur Bilanzstärkung scheiterte.

Mehr