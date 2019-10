O-TON SVENJA SCHULZE, BUNDESUMWELTMINISTERIN: "Es ist nicht abgeschwächt worden, als Beispiel für die Abschwächung wurde immer das 2040-Ziel genommen. Das 2040-Ziel ist zu Recht rausgefallen, weil wir jetzt viel Treibhausgasneutralität drin haben. Wenn Sie dann schreiben wir sind 2050 Treibhausgas neutral, das heißt, wir emittieren nicht mehr CO2, als wir wieder binden können in Wäldern in Mooren, dann ist das Ziel in 2040 nur bei 70 Prozent zu sein etwas wenig. Das heißt: Sie müssen 30 Prozent in zehn Jahren reduzieren und zwar die schwierigen 30 Prozent, die nicht so ganz einfach zu erreichen sind. Deswegen wäre dieses Ziel überhaupt nicht angemessen gewesen. Wir haben jetzt festgeschrieben, wie wir zu jahresscharfen Zielen ab 2030 kommen. Wie man das für eine Abschwächung halten kann, ist mir nicht erklärlich. Es ist keine Abschwächung. Es ist ambitionierter, weil jetzt das drin steht was die Kanzlerin in New York, was sie in Europa gesagt hat: Wir werden 2050 treibhausgasneutral sein und der Pfad dahin ist beschrieben. Das ist keine Abschwächung, sondern es ist eine Verstärkung. Und wenn sie übrigens gucken: Sie finden weltweit kein Land kein einziges Land, was in dieser Form jetzt festgeschrieben hat, wie der Weg zur Treibhausgasneutralität führt. Ich würde sagen, das ist deutlich ambitionierter als vorher, und nicht schwächer."