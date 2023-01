STORY: Am Samstag wurde an einem Stadtstrand von Sydney ein Delfin gesichtet, der schließlich leblos angespült wurde. Die genaue Todesursache soll noch untersucht werden. Allerdings gehen die Behörden vorläufig davon aus, dass der Meeressäuger von einem Hai angegriffen wurde. Entsprechend die Reaktionen bei Schaulustigen am hochsommerlichen Strand: "Oh, es war ein ziemlicher Schock, eine Plastikplane am Strand zu sehen. Aber dann haben wir begriffen, dass es ein Delfin war und dachten uns, das ist der Kreislauf des Lebens. Gut, dass da jemand aufpasst und wir beim Schwimmen nicht von einem Hai gefressen werden." "Oh ja, ich gehe sicher nicht schwimmen, wenn Bullenhaie unterwegs sind." Mindestens zwei Bullenhaie wurden nach dem Angriff in der Gegend von Manly Beach in Sydney gesichtet. Und auch alle umliegenden Strände wurden daher von den Behörden als Vorsichtsmaßnahme vorübergehend geschlossen. Haiangriffe auf Menschen mit tödlichem Ausgang sind in dieser Gegend allerdings relativ selten. Offiziellen Angaben zufolge gab es in den letzten 60 Jahren nur zwei.

