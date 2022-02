Mehrere Strände hier im Osten Sydneys wurden am Donnerstag gesperrt, nachdem ein Schwimmer bei einem Haiangriff ums Leben gekommen war - das erste Todesopfer an den Stränden der Stadt seit fast 60 Jahren. In der Nähe des Angriffsortes auf See wurden Köder eingesetzt und Drohnen eingesetzt, um herauszufinden, ob sich der Hai noch in dem Gebiet aufhält. Experten gehen davon aus, dass es sich bei dem Fisch um einen Weißen Hai mit einer Länge von mindestens drei Metern handelt. "Ich bin sehr traurig, wenn ich an die getötete Person denke. Gleichzeitig ist es eben das Risiko, das wir auf uns nehmen, wenn wir schwimmen gehen. Das Meer ist der Lebensraum der Haie", so diese Anwohnerin. Der Angriff hatte sich am Mittwochnachmittag am Strand von Little Bay ereignet, etwa 20 Kilometer südlich von Australiens größter Stadt. Die Polizei hat die Identität des getöteten Schwimmers noch nicht bekanntgegeben. Es war der erste tödliche Haiangriff in Sydney seit 1963. Die Behörden haben die Menschen aufgefordert, das Wasser zu meiden.

