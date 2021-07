In Australiens größter Stadt Sydney wird der Corona-Lockdown bis Ende Juli verlängert. Das kündigte die Regierungschefin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejklian, am Dienstag an. Ursprünglich sollten die Maßnahmen am Freitag aufgehoben werden. Die Verlängerung des Lockdowns sei nötig, um die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus unter Kontrolle zu bringen. Trotz des seit drei Wochen geltenden Lockdowns kämpft die Stadt mit ihren gut fünf Millionen Einwohnern, derzeit mit einem Anstieg der Corona-Fälle. Am Dienstag wurden 97 Neuinfektionen verzeichnet. Die Einwohner der Stadt sind nun weiterhin aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Ausnahmen gelten für Lebensmittel-Einkäufe, Arztbesuche und sportliche Betätigung im Freien. Die Schulen in Sydney bleiben geschlossen. Australien hat die Corona-Pandemie bislang mit der Schließung seiner Grenzen, der schnellen Verhängung von Lockdowns bei Ausbrüchen und intensiver Kontaktverfolgung weitgehend eindämmen können. Allerdings sind nur rund neun Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

