Die Weltklasse-Klippenspringerin Rhiannan Iffland steht vor ihrem 6. Sieg bei den Cliff Diving World Series, deren Finale am 15. Oktober in Sydney stattfinden wird. Am Dienstag erfüllte sie sich einen lang gehegten Wunsch: Aus einem Helikopter sprang sie ins Wasser zwischen Oper und Harbour Bridge.