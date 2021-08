Zusätzliche 200 Soldatinnen und Soldaten wurden am Montag in Sydney stationiert, um lokale Behörden in der mittlerweile achten Lockdown-Woche zu unterstützen. Die größte Stadt Australiens verzeichnet derzeit den höchsten Tagesanstieg an COVID-19-Fällen seit Beginn der Pandemie, sagte Kerry Chant, Leiterin der Gesundheitsbehörde von New South Wales. "Beunruhigend ist, dass wir binnen 24 Stunden 478 lokal übertragene COVID-Fälle festgestellt haben. Zu viele Menschen stecken sich an. Es ist wichtig, dass wir uns alle an den Maßnahmen beteiligen, die ergriffen werden müssen." Die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, gab an, dass an einem Tag sieben Bürger der Stadt an oder mit COVID gestorben seien, darunter ein 15-Jähriger, der an einer Meningitis durch Pneumokokken erkrankt war. "Das ist eine schreckliche Situatiom, und wir müssen das Blatt wenden. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Forderung, man müsse bis zum Ende der Pandemie null Neunfektionen beibehalten, keine realistische Annahme ist." Australien ist für die hochinfektiöse Delta-Variante anfällig, nur 26 Prozent der Erwachsenen sind vollständig geimpft. Auch dieHauptstadt Canberra sowie Melbourne und Darwin verzeichneten am Montag alarmierende Anstiege. Die Städte werden noch mindestens zwei Wochen lang abgeriegelt bleiben.

