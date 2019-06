Am Samstagvormittag verschwand Sydney unter einem dichten Nebelteppich. Zahlreiche Flüge mussten verschoben oder umgeleitet werden, erst am Mittag herrschte wieder eine freie Sicht. Auch eines der berühmtesten Wahrzeichen Sydneys, die Harbour Bridge, verschwand fast vollständig im Nebel. Die Brücke führt über Sydneys Hafen, ist über 1000 Meter lang und 134 Meter hoch. In Sydney herrschen derzeit Temperaturen zwischen 15 und 23°C, damit erlebt die Hafenstadt an australiens südlicher Westküste einen vergleichsweise milden Winter.