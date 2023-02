STORY: Ganz besondere Vorbereitungen in Rio de Janeiro am Samstag kurz vor dem anstehenden Anpfiff der weltberühmten Karnevalsfeierlichkeiten, die hier im Sambadrom offiziell am 17. Februar beginnen werden. Die symbolische Reinigung mit Weihwasser soll dem Ort positive Energie verleihen. Eduardo Paes, Bürgermeister von Rio de Janeiro: "Es ist eine spirituelle Reinigung, die die Stärke aller Glaubensrichtungen in Rio de Janeiro symbolisiert. Viele Aspekte der zahlreichen Glaubensrichtungen der gemischten brasilianischen Kultur werden zusammengebracht. Und es ist der erste Karneval nach der Pandemie. Und damit ein Moment großer Freude für die Stadt." Die Festivitäten sollen dann bis zum 25. Februar laufen. Es wird erwartet, dass die legendären Karnevals-Veranstaltungen in Rio Zehntausende Touristen aus dem Ausland anziehen werden und für einen geschätzten Umsatz von fast einer Milliarde US-Dollar sorgen könnten.

