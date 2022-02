Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) haben bei der Synodalversammlung in Frankfurt über eine Erneuerung der Katholischen Kirche gesprochen. Dabei wurde auch über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche gesprochen. Bischof Georg Bätzing ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. "In der Frage der Verbrechen der sexuellen Gewalt an Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche und des Umgangs der Verantwortlichen damit haben alle gefehlt. Sie haben das Wohl der Kirche retten wollen und die Betroffenen nicht gesehen." Irme Stetter-Karp, Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken sagte: "Ich möchte, dass ich als ZdK-Präsidentin in einer gerechten Kirche sein kann, in einer Kirche, die sich nicht zuerst darum sorgt, ob und wie sie aus ihrer Glaubwürdigkeitskrise kommt, sondern darum, wie sie Gerechtigkeit herstellt für die Opfer sexueller Gewalt, für die vielen Betroffenen, für Kirchengemeinden, für Familien, für Menschen, deren Leben durch die Kirche nicht besser, sondern schlechter geworden ist. Das muss ein Ende haben." "Die Zahlen der Kirchenaustritte sind so etwas wie eine Klatsche, die wir öffentlich, kirchen-öffentlich, dafür ernten. Und es sind nicht Menschen am Rande, die den Rücken kehren, sondern mittlerweile Menschen aus dem Zentrum der Kirche, als Ehrenamtliche, hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich fragen, wie lange sie das tun können. Das ist die Verantwortung, der wir uns hier stellen, wenn wir Erneuerung suchen." Während der Versammlung demonstrierten verschiedene Verbände gegen die mangelnde Aufklärung der katholischen Kirche bei Missbrauchsskandalen und überreichten der Synodalversammlung einen offenen Brief. Bätzing erklärte, er sei dankbar für die neuen Stimmen in Richtung Ehe und Priesteramt. Zuletzt hatte Kardinal Marx den Zölibat für Priester in einem Interview infrage gestellt.

Mehr