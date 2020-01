In Syrien sind am Dienstag erneut Tausende Menschen vor der vorrückenden syrischen Armee in Richtung türkische Grenze geflohen. Die Soldaten des Assad-Regimes versuchen seit Monaten die letzte von Rebellen kontrollierte Provinz des Landes - Idlib - einzunehmen. Dabei war es am Dienstag zu teilweise heftigen Kämpfen in der Region gekommen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. In der Türkei halten sich derzeit mehr als 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge auf. Die Regierung in Ankara befürchtet, dass die Zahl um weitere Millionen ansteigen könnte.