STORY: Beeindruckender archäologischer Fund in Syrien. Ein Mosaik aus der Römerzeit ist freigelegt worden. Fachleute schätzen, dass das Werk rund 1.600 Jahre alt ist. Nach Angaben von Archäologen ist das Mosaik zwar nicht das älteste seiner Art, aber das vollständigste und seltenste. Der Leiter der Ausgrabungen in Al-Rastan, Humam Saad, beschrieb den Fund am Mittwoch vor Ort: "Hier ist ein Teil der Platte. Sie ist nicht vollständig. Sie geht weiter in Richtung Straße und Nachbarhaus. Wir haben auch wichtige archäologische Elemente, wie das Tor und die Säulen gefunden. Und wir planen, die Ausgrabungen fortzusetzen." Die Behörden gehen davon aus, dass das Kunstwerk äußerst selten ist. Dargestellt werden unter anderem Szenen des Trojanischen Krieges. Das etwa 20 Meter lange und sechs Meter breite Mosaik wurde unter einem Gebäude im nordsyrischen Bezirk Homs entdeckt.

