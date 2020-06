Die schönsten Geschichten schreibt oft das Leben. Und eine dieser Geschichten handelt von Riham Alkousaa, einer Reuters Journalisten, die aus Syrien stammt und in Berlin, weit weg vom Bürgerkrieg, ein neues Zuhause gefunden hat. Doch auch wenn natürlich ein Leben entfernt von der Heimat möglich ist, wird immer etwas fehlen: Die Familie. Aber nach gut sechs Jahren war es gelungen, die Familie in Deutschland zu vereinen. Ein bewegender Moment, wie Riham Alkousaa beschreibt: "Wissen Sie, mit der Zeit, die vergeht, denkt man, dass man seine Eltern nicht mehr so stark vermisst und man ohne sie leben kann. Und es funktioniert irgendwie über Jahre. Bis man sie wiedersieht. Und dann überkommt es einen und man merkt, was man all die Jahre vermisst hat. Das waren die Gedanken, die mir durch den Kopf geschossen sind, als ich meinen Vater das erst mal wieder umarmt habe." Für den 59-jährigen Vater war es seine erste Flugreise überhaupt. Und nach der Ankunft in Berlin Tegel hatte er nur noch Worte des Dankes auf den Lippen: "Gott sei Dank und ein großes Dankeschön an Riham und alle, die bei dieser Zusammenführung geholfen haben. Ich bin allen etwas schuldig. Soviel dazu. Ich hatte schon gedacht..." Denn Rihams Vater hatte schon gedacht, dass sie sich nie mehr wiedersehen würden. Doch dem war dann Dank auch der Kollaboration der deutschen Behörden nicht so. Und auch die Mutter war geradezu sprachlos vor Glück: "Gott sei Dank !!! Das ist zu viel ... zu viel ..., danke allen, meinen Kinder. Ich bin die Mutter ... ihre Mutter ...!" Riham hat Damaskus im September 2014 verlassen. Sie war damals 23 Jahre alt. Sie besuchte im Anschluss unter anderem die Columbia Universität in New York. Alles ohne ihre Eltern in der Nähe zu haben. Man sah sich zwar über Video-Anrufe. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einer echten Umarmung, wie sie nun in Berlin möglich ist. Hier gehört sie zu den rund 700.000 syrischen Flüchtlingen, die in Deutschland leben. Und ganz sicher hat jeder dieser 700.000 seine ganz eigene Geschichte. Und viele von ihnen warten vermutlich darauf, solch glückliche Momente erleben zu können, wie Riham Alkousaa, die es geschafft hat, zwar weit von der Heimat aber immerhin, ein kleines Stück Normalität zurückzugewinnen.