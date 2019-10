Nicht einmal zwei Wochen ist das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund her. Da trifft der derzeitige Tabellenführer wieder auf die Schwarz-Gelben aus Dortmund, diesmal in der zweiten Runde des DFB-Pokals. In der Favoritenrolle möchte Mönchengladbach-Trainer Marco Rose seine Mannschaft dennoch nicht sehen. "Wir fahren nach Dortmund, um ein Pokalspiel zum spielen und wollen dort natürlich versuchen, eine Runde weiter zu kommen. Es wird wieder darum gehen zu versuchen den Spielverlauf auch in die eigene Richtung zu drehen, möglicherweise in Führung zu gehen. Sollte uns das nicht gelingen, dann dran zu bleiben und bis zum Schluss auch natürlich an die Möglichkeit zu glauben, dass wir dort in Dortmund eine Runde weiter kommen können." Das Borussen-Duell am 19. Oktober in der Bundesliga war für Gladbach nicht gerade von Erfolg gekrönt. Dortmund hatte 1:0 gewonnen. Ob der BVB nun noch mal den Heimvorteil für sich nutzen kann, entscheidet sich am Mittwochabend ab 20:45 Uhr.