"The Music Goes Round And Around" in Berlin - Willkommen in der Sendung der "Swingin' Hermlins". Eine lange Zeit ohne reguläre Konzerte liegt hinter der Band. Doch in dieser macht Not eben erfinderisch und somit hatte die Jazz-Combo vor einigen Wochen damit begonnen, jeden Tag ein Konzert zu spielen und es im Internet zu streamen. Musiker und Familienvater Andrej Hermlin konnte sich zusammen mit seiner Band über reichlich Zuschauer freuen: "Wir hatten sofort auf Anhieb vollkommen verblüffenderweise 15.000 Zuschauer. Wir sahen diese Zahlen und konnten unseren Augen nicht trauen. Wir hatten aber von Anfang an uns geschworen, uns selbst und auch den anderen, die uns zuschauten, wir hören nicht auf, wir spielen jeden Abend, immer um 19 Uhr. Solange, wie die Krise andauert. Und da die Krise noch sehr lange andauern wird, wird es noch viele, viele Sendungen geben. Heute spielen wir unsere hundertvierundvierzigste." Doch nur allzu gut erinnert sich Hermlin an sein letztes reguläres Konzert vor dem Lockdown in Berlin im März: „Überall schlossen an dem Abend die Polizei die entsprechenden Etablissements. Aber das Yorkschlösschen hatten sie irgendwie nicht auf dem Schirm, die kamen jedenfalls nicht, und wir spielten dort in dieser Besetzung bis kurz nach Mitternacht. Und ich muss sagen, noch nie in 35 Jahren Karriere ist mir das passiert - ich war in Tränen aufgelöst. Ich saß am Klavier und spielte und heulte, weil mir klar war, was jetzt kommt." Ob ihm klar war, dass er zu einem Online-Hit mutieren würde, ist eher unwahrscheinlich. Andrej Hermlins Frau Joyce, gebürtige Kenianerin, steuert dafür die Video-Aufnahmen bei und die gemeinsamen Kinder, die 16-jährige Sängerin Rachel sowie der 19-jährige David am Schlagzeug, sind die Stars des Ensembles. Die Online-Gigs verbreiten gute Laune und erlauben der Band Einnahmen durch Spenden und durch den Verkauf von CDs. Doch auch wenn die Online-Shows während der Corona-Krise gut ankommen, wäre es den Musikern vermutlich deutlich lieber, wieder in echten Konzerthallen mit Tänzern auftreten zu können.

