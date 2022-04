STORY: Vor dem Landgericht Würzburg hat am Freitag der Prozess um die tödliche Messerattacke vom Juni vergangenen Jahres begonnen. Bei dem Angriff in der Würzburger Innenstadt waren drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Angeklagt ist ein Somalier, der seit 2015 in Würzburg lebte. Oberstaatsanwalt Florian Weinzierl zum jetzigen sogenannten Sicherungsverfahren. Er ist Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München. "Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens haben wir zwei Sachverständige beauftragt zu prüfen, ob der Beschuldigte verantwortlich, schuldfähig im strafrechtlichen Sinne, ist. Die Sachverständigen sind nach vorläufigen Einschätzungen zu dem Ergebnis gekommen, dass der Schuldvorwurf nicht erhoben werden kann. Deswegen befinden wir uns im sogenannten Sicherungsverfahren. Ziel ist es hier die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu erreichen.” Verteidiger Hans-Jochen Schrepfer am Freitag zu den Angaben seines Mandanten: "Ja, er hat sich bislang schon zur Sache eingelassen im Rahmen einer Vernehmung dahingehend, dass er psychisch ganz offensichtlich dekompensiert war. Heißt also, er hat eine Psychose entwickelt und deswegen haben Stimmen ihn zu dieser schrecklichen Tat veranlasst.” Ein Überblick zu den möglichen Konsequenzen des Prozesses gab der Sprecher des Landgerichts Michael Schaller. "Die Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus wird im Jahresrhythmus immer wieder von einem Gericht überprüft, ob die weitere Vollstreckung erforderlich ist oder nicht. Wenn der Täter gefährlich bleibt, dann kann in der Konsequenz das bedeuten, dass er lebenslänglich in der Psychiatrie bleiben muss, ja.” Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter nach eigenen Angaben nach einem Schuss in den Oberschenkel festgenommen. Das Landgericht hat 27 Verhandlungstage angesetzt, um den tödlichen Angriff aufzuarbeiten.

