Kann diese Taube täuschen? In Brasilien sind Gefängniswärter nach eigenen Angaben einem gefiederten Rechts-Brecher auf die Spur gekommen. Der Gewerkschaftsvertreter hier im Staatsgefängnis von Alagoas, Petronio Lima, erklärte dazu dieser Tage: O-Ton: "Also, Leute, wir haben hier im Hochsicherheitsgefängnis eine Wandertaube gefunden, mit den Initialen einer bekannten kriminellen Vereinigung. Jene Buchstaben stehen auf dieser Tasche - die Taube ist sicher im Einsatz, um etwas für jemanden zu transportieren." Der Sicherheitsmitarbeiter sagte weiter, man habe den Verdacht, dass die Taube Botschaften oder Drogen zwischen verschiedenen Teilen der Gang transportieren sollte, innerhalb und außerhalb des Gefängnisses. In der Tasche sei allerdings nichts gewesen - bleibt natürlich unter anderem die Frage, warum die Kriminellen ihre eigenen Erkennungsbuchstaben der Taube mit auf den Weg gegeben haben sollten. Vielleicht, damit es dem Vogel nicht so geht wie in dem bekannten Lied: "Se equivocó la paloma - Getäuscht hat sich die Taube."