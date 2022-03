STORY: Der 13. März ist in Thailand der Tag des Elefanten. Das Fest wird in verschiedenen Teilen des Landes begangen. Aber aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Probleme gab es in diesem Jahr nur wenige aufwendige Feiern. Allerdings konnte sich das Buffet für die Dickhäuter in einer Touristen-Attraktion östlich von Bangkok durchaus sehen lassen. Dazu Kampon Tansacha, er ist der Chef von Nong Nooch Garden: "Wir machen das jedes Jahr an diesem Tag. Jedes Jahr haben wir ein Fest mit Essen für sie - wie ein Buffet. Wir haben in diesem Jahr rund zwei Tonnen Früchte und der Tisch ist etwa 8 Meter breit. Es ist ein besonderer Anlass für sie, und wir geben ihnen daher viele Früchte, die sie mögen." Der Tag es Elefanten wird seit Ende der 90er Jahre begangen. Denn die Dickhäuter sind Teil der kulturellen Identität Thailands und auch Quelle des Nationalstolzes. In der Vergangenheit wurden sie von Kriegern und Königen als Arbeitskräfte, Transportmittel und auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Heutzutage sieht das anders aus. Sie werden nicht mehr für schwere Arbeiten wie das Abholzen von Bäumen eingesetzt. Vielmehr handelt es sich meist um domestizierte Tiere, die hier zum Beispiel Teil einer Touristen-Attraktion geworden sind.

