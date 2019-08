Taifun "Lekima" sorgt weiter für Opfer und Schäden an der chinesischen Ostküste. Nach Behördenangaben sind bisher mindestens 30 Menschen getötet worden, zahlreiche weiter werden vermisst. Nachdem der Taifun am Samstag zunächst über Teil der Provinz Zhejiang hinweggezogen war, richtete er auch in der Provinz Shandong schwere Schäden an. Dort brach ein Damm, hinzu kamen Erdrutsche und Überschwemmungen. Mehr als 34.000 Gebäude haben Sturmschäden erlitten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. In der gesamten Region kam es zu dem zu Einschränkungen im Bahn- und Flugverkehr.