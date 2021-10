Mit starken Winden und sintflutartigen Regenfällen ist Taifun "Mindulle" am Freitag in Japan südlich von Tokio auf Land getroffen. Aufnahmen des Lokalfernsehens zeigten, wie hohe Wellen an die Küste einer vorgelagerten Insel schlugen. "Mindulle", ein koreanisches Wort für "Löwenzahn", bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 35 km pro Stunde weiter in Richtung Nordosten. Nach Angaben des öffentlichen Rundfunksenders NHK fielen in einer Stadt in der Präfektur Chiba bei Tokio in 24 Stunden fast 21 cm Niederschlag. Die Wetterbehörden riefen die Menschen auf, sich vor heftigen Winden und starkem Regen in Acht zu nehmen. Als Vorsichtsmaßnahme wurden einige Zugverbindungen in der Präfektur Chiba wegen des herannahenden Taifuns bereits eingestellt.

