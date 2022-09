STORY: Ein Taifun ist am frühen Dienstagmorgen auf die Südwestküste Japans getroffen. Der Sturm wurde von heftigen Regenfällen begleitet. Mehrere Hundert Flüge wurden gestrichen und der Zugverkehr auf einigen Strecken eingestellt. Die Behörden warnten die Bevölkerung vor starken Winden, hohen Wellen und Erdrutschen. Es wird erwartet, dass der Taifun weiter nach Norden wandern wird, sich aber im weiteren Verlauf abschwächen wird. In Südkoreaner wurden am Dienstag Tausende Menschen evakuiert, als der Taifun auf den Süden des Landes traf. In der Hafenstadt Busan wurden große Wellen gesichtet, die gegen Deiche krachten und überflutete Straßen und zerstörte Zäune hinterließen. Auch hier mussten wegen des Sturms Hunderte von Flügen gestrichen werden. Der Geschäftsbetrieb wurde weitgehend eingestellt. Meldungen über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Mehr