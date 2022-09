STORY: Der Taifun "Nanmadol" ist am Montag mit heftigen Winden und Rekordregenmengen über den Westen Japans gezogen. Bei einem der stärksten Stürme, die das Land seit Jahren heimgesucht haben, kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, teilten die Behörden mit. Ein Mann wurde leblos in einem unter Wasser stehenden Auto gefunden. Ein weiterer Mann sei von einer Schlammlawine verschüttet worden, berichtete der Fernsehsender NHK. An einigen Orten traten Flüsse über die Ufer, zahlreiche Gebäude wurden zerstört. Vielerorts kam der Nah- und Fernverkehr kam zum Erliegen, Industriebetriebe musste die Arbeit einstellen. Premierminister Kishida verschob seine Abreise nach New York, wo er eine Rede vor der UN-Generalversammlung halten sollte. Der Sturm war am späten Sonntag über die Insel Kyushu gezogen und am Montagmorgen auf die Hauptinsel Honshu getroffen. Laut Vorhersage soll "Nanmadol" in den nächsten Tagen weiter an der Westküste entlangziehen.

