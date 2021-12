Die chinesischen Astronauten Zhai Zhigang und Ye Guangfu bei Wartungsarbeiten am Kernmodul Tianhe. Diese Bilder stammen vom staatlichen Fernsehsender CCTV. Den Angaben zufolge kletterten die Beiden am späten Sonntag aus der Kapsel und kehrten nach rund sechs Stunden zurück. Die sogenannten Taikonauten hatten im September mit dem Shenzhou-13-Raumschiff an das Tianhe-Kernmodul angedockt. Insgesamt sollen sie sechs Monate dort bleiben. Die Raumfahrer sollen die Schlüsseltechnologien und die Robotik des Moduls testen, die sind nach Angaben des staatlichen Fernsehens relevant für den Aufbau der Raumstation. Auch die Lebenserhaltungssysteme an Bord sollen getestet werden. Diese seien Grundlage für die Durchführung zahlreicher wissenschaftlicher Experimente.

