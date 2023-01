STORY: Eine Delegation der FDP-Bundestagsfraktion ist in Taipeh mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen zusammengekommen. Der Gruppe aus Deutschland gehört auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann an. Demokratien müssen zusammenstehen und die Werte von Demokratie und Freiheit hochhalten, sagte Taiwans Präsidentin. Ähnlich äußerte sich auch Strack-Zimmermann: "Es war nicht der erste Angriff von Russland auf die Ukraine, aber dieser Angriff war ein großer Weckruf, ich denke, nicht nur für Europa, für Deutschland, sondern auch für die ganze Welt. Und jetzt konnten wir sehen, was in der Ukraine passiert ist, wenn ein Despot kommt und die ganze Welt beeinflusst. Und das ist der Grund, warum wir in Ihr Land kommen, auf Ihre wunderbare Insel, um der Welt zu sagen, dass wir als demokratische Staaten eng zusammenstehen." Die deutsche Delegation war am Montag in Taiwan eingetroffen und wird bis Donnerstag dort bleiben. Die chinesische Regierung lehnt Besuche ausländischer Abgeordneter in Taiwan grundsätzlich ab und bezeichnet sie als Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten.

